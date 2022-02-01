Курс евро вырос после падения в течение трех дней подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,88 гривен за евро. Это на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 2 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,8875 гривен за евро (+0,1411 грн). При этом курс евро на 1 февраля составляет 31,7464 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро вырос после снижения в течение трех дней подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 32,02 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,99 гривен за евро.