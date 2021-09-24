UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Курс евро вырос после падения до годового минимума

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,21 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 сентября установлен на таком уровне: 31,2153 гривен за евро (+0,1307 грн). При этом курс евро на 24 сентября составляет 31,0846 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения до минимума с июля прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,31 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,29 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУКурс гривны