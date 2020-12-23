Курс евро вырос до максимума за три года

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала до максимума с февраля 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,61 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 декабря установлен на таком уровне: 34,6156 гривен за евро (+0,0487 грн). При этом курс евро на 22 декабря составляет 34,5669 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс вырос до максимума почти за три года. Выше курс был только 5 февраля 2018 года - 34,83 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 34,71 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,67 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 28,4551 гривен за 1 доллар (+0,2038 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 28,2513 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.