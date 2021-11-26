Курс евро вырос до максимума с начала месяца
Фото: курс евро вырос на 24 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 29 ноября установлен на таком уровне: 30,5752 гривен за евро (+0,2376 грн). При этом курс евро на 25 ноября составляет 30,3376 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума с начала месяца. Выше курс был только 1 ноября - 30,5953 гривен.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 30,64 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,62 гривен за евро.