Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 29 ноября установлен на таком уровне: 30,5752 гривен за евро (+0,2376 грн). При этом курс евро на 25 ноября составляет 30,3376 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума с начала месяца. Выше курс был только 1 ноября - 30,5953 гривен.

Скриншот bank.gov.ua