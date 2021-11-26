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Курс евро вырос до максимума с начала месяца

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 17:52
Курс евро вырос до максимума с начала месяца Фото: курс евро вырос на 24 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 ноября установлен на таком уровне: 30,5752 гривен за евро (+0,2376 грн). При этом курс евро на 25 ноября составляет 30,3376 гривен за евро.

Курс евро вырос до максимума с начала месяца

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума с начала месяца. Выше курс был только 1 ноября - 30,5953 гривен.

Курс евро вырос до максимума с начала месяца

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 30,64 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,62 гривен за евро.

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