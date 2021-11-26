Курс євро виріс до максимуму з початку місяця
Фото: курс євро виріс на 24 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,57 гривень за євро. Це на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 29 листопада встановлено на такому рівні: 30,5752 гривень за євро (+0,2376 грн). При цьому курс євро на 25 листопада становить 30,3376 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму з початку місяця. Вище курс був тільки 1 листопада - 30,5953 гривень.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 30,64 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,62 гривень за євро.