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Курс євро виріс до максимуму з початку місяця

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 17:52
Курс євро виріс до максимуму з початку місяця Фото: курс євро виріс на 24 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,57 гривень за євро. Це на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 листопада встановлено на такому рівні: 30,5752 гривень за євро (+0,2376 грн). При цьому курс євро на 25 листопада становить 30,3376 гривень за євро.

Курс євро виріс до максимуму з початку місяця

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму з початку місяця. Вище курс був тільки 1 листопада - 30,5953 гривень.

Курс євро виріс до максимуму з початку місяця

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 30,64 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,62 гривень за євро.

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