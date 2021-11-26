Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,57 гривень за євро. Це на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 29 листопада встановлено на такому рівні: 30,5752 гривень за євро (+0,2376 грн). При цьому курс євро на 25 листопада становить 30,3376 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму з початку місяця. Вище курс був тільки 1 листопада - 30,5953 гривень.

Скріншот bank.gov.ua