UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Курс евро вырос до максимума за два месяца

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,92 гривен за евро. Это на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 декабря установлен на таком уровне: 30,9221 гривен за евро (+0,2740 грн). При этом курс евро на 30 ноября составляет 30,6481 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума за два месяца. Выше курс 5 октября - 30,9261 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 30,91 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,89 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евроКурс НБУКурс гривны