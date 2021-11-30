Національний банк України (НБУ) на 1 грудня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,92 гривень за євро. Це на 28 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 1 грудня встановлено на такому рівні: 30,9221 гривень за євро (+0,2740 грн). При цьому курс євро на 30 листопада становить 30,6481 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс євро виріс до максимуму за два місяці. Вище курс 5 жовтня-30,9261 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 21 копійку до 30,91 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,89 гривень за євро.