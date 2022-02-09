Курс евро вырос до 32 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,99 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 10 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 31,996 гривен за евро (+0,0705 грн). При этом курс евро на 9 февраля составляет 31,9255 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро вырос после снижения два дня подряд.
Скриншот bank.gov.ua
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На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,93 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,91 гривен за евро