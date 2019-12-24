Курс евро упал до нового минимума за четыре года

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 декабря 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 1 копейку до 25,76 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 декабря установлен на таком уровне: 2576,6712 гривен за 100 евро (-1,1199 грн).

При этом курс евро на 24 декабря составляет 2577,7911 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс упал до нового минимума с начала года. Предыдущий минимум был зафиксирован 24 декабря - 2577,7911 за 100 евро. А ниже курс был только 14 января 2016 года - 2557,1144 гривен за 100 евро.

bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 24 декабря 2019 года, на наличном рынке снизился на 13 копеек до 25,76 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 25,31 (25,45 - 23 декабря), продажи - 25,76 (25,89 - 23 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 4 копейки до 25,76 гривен за евро. Курс в покупке составляет 25,76 грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,27 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 2327,5766 гривен за 100 долларов (-1,5459 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 декабря - 2329,122 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.