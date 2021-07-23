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Курс евро упал ниже 32 гривен впервые за год

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2021 года установил курс евро на уровне 31,84 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 июля установлен на таком уровне: 31,845 гривен за евро (-0,1893 грн). При этом курс евро на 23 июля составляет 32,0343 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,67 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,83 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,80 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, в июле снижение курса доллара и евро к гривне продолжится. С высокой вероятностью евро продолжить дешеветь по отношению к доллару, а значит, он снизится к гривне сильнее американской валюты.

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