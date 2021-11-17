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Курс евро снова упал ниже 30 гривен

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Украина, Среда 17 ноября 2021 17:52
Курс евро снова упал ниже 30 гривен Фото: курс евро упал на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 29,99 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 ноября установлен на таком уровне: 29,9974 гривен за евро (-0,0292 грн). При этом курс евро на 17 ноября составляет 30,0266 гривен за евро.

Курс евро снова упал ниже 30 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро снова упал ниже 30 гривен.

Курс евро снова упал ниже 30 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,92 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 29,90 гривен за евро.

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