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Курс евро упал до минимума за последний год

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Украина, Пятница 20 августа 2021 17:53
Курс евро упал до минимума за последний год Фото: курс евро упал на 4 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,12 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 августа установлен на таком уровне: 31,1287 гривен за евро (-0,0403 грн). При этом курс евро на 20 августа составляет 31,169 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума за последний год

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за год. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 31,0309 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума за последний год

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,17 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,14 гривен за евро.

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