ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс євро впав до мінімуму за останній рік

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 20 серпня 2021 17:53
Курс євро впав до мінімуму за останній рік Фото: курс євро впав на 4 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,12 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 серпня встановлено на такому рівні: 31,1287 гривень за євро (-0,0403 грн). При цьому курс євро на 20 серпня становить 31,169 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму за останній рік

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за рік. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 31,0309 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму за останній рік

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 31,17 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,14 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського