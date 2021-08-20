Курс євро впав до мінімуму за останній рік

Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,12 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 25 серпня встановлено на такому рівні: 31,1287 гривень за євро (-0,0403 грн). При цьому курс євро на 20 серпня становить 31,169 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за рік. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 31,0309 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)