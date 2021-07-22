Курс евро упал до минимума за последний год

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,03 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,67 гривен за евро.

Официальный курс евро на 23 июля установлен на таком уровне: 32,0343 гривен за евро (-0,0264 грн). При этом курс евро на 22 июля составляет 32,0607 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,09 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,07 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, в июле снижение курса доллара и евро к гривне продолжится. С высокой вероятностью евро продолжить дешеветь по отношению к доллару, а значит, он снизится к гривне сильнее американской валюты.