Курс євро впав до мінімуму за останній рік

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,03 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.

Офіційний курс євро на 23 липня встановлено на такому рівні: 32,0343 гривень за євро (-0,0264 грн). При цьому курс євро на 22 липня становить 32,0607 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 32,09 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,07 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, в липні зниження курсу долара і євро до гривні продовжуватися. З високою ймовірністю євро продовжити дешевшати по відношенню до долара, а значить, він знизиться до гривні сильніше американської валюти.