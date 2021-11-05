Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,09 гривен за евро. Это на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 8 ноября установлен на таком уровне: 30,0969 гривен за евро (-0,1879 грн). При этом курс евро на 5 ноября составляет 30,2848 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 29,9971 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua)