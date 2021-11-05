Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 5 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,11 гривен за доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,10 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,0950 - 26,1150 грн/доллар, евро 30,0823 - 30,1053 грн/евро, российский рубль 0,3662 - 0,3669 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 4 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,1650 - 26,1850 грн/доллар, евро 30,1964 - 30,2195 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.