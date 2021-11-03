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Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Новина українською →
Украина, Среда 03 ноября 2021 17:52
Курс евро упал до минимума с июля прошлого года Фото: курс евро упал на 13 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,36 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 4 ноября установлен на таком уровне: 30,3646 гривен за евро (-0,1257 грн). При этом курс евро на 3 ноября составляет 30,4903 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 29,9971 гривен.

Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,39 гривен за евро.

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