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Курс евро упал до минимума с июля прошлого года

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,65 гривен за евро. Это на 27 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 октября установлен на таком уровне: 30,6536 гривен за евро (-0,2725 грн). При этом курс евро на 5 октября составляет 30,9261 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 30,3988 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 30,63 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,61 гривен за евро.

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