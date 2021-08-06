UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,67 гривен за евро. Это на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 августа установлен на таком уровне: 31,6756 гривен за евро (-0,2208 грн). При этом курс евро на 6 августа составляет 31,8964 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,6719 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 31,58 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,55 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евроКурс НБУКурс гривны