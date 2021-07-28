Курс евро упал до минимума за год

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2021 года установил курс евро на уровне 31,70 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 29 июля установлен на таком уровне: 31,7021 гривен за евро (-0,0793 грн). При этом курс евро на 28 июля составляет 31,7814 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,67 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)