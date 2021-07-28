Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 28 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,74 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9200 - 26,9400 грн/доллар, евро 31,7252 - 31,7487 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 27 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 26,8700 - 26,8900 грн/доллар, евро 31,7442 - 31,7678 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3647 грн/рубль.