Курс евро упал до минимума c июля 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,16 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 20 августа установлен на таком уровне: 31,169 гривен за евро (-0,0689 грн). При этом курс евро на 18 августа составляет 31,2379 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за год. Ниже курс был только 19 июля 2020 года - 31,129 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)