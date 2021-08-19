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Курс евро упал до минимума c июля 2020 года

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Украина, Четверг 19 августа 2021 17:53
Курс евро упал до минимума c июля 2020 года Фото: курс евро упал на 7 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,16 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 августа установлен на таком уровне: 31,169 гривен за евро (-0,0689 грн). При этом курс евро на 18 августа составляет 31,2379 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума c июля 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал до минимума за год. Ниже курс был только 19 июля 2020 года - 31,129 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума c июля 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,20 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,18 гривен за евро.

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