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Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 17:53
Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року Фото: курс євро впав на 7 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,16 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 серпня встановлено на такому рівні: 31,169 гривень за євро (-0,0689 грн). При цьому курс євро на 18 серпня становить 31,2379 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за рік. Нижче курс був тільки 19 липня 2020 року - 31,129 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,20 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,18 гривень за євро.

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