Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 20 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,16 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 20 серпня встановлено на такому рівні: 31,169 гривень за євро (-0,0689 грн). При цьому курс євро на 18 серпня становить 31,2379 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро впав до мінімуму за рік. Нижче курс був тільки 19 липня 2020 року - 31,129 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)