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Курс євро впав після дводенного зростання

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 18:04
Курс євро впав після дводенного зростання Фото: курс євро впав на 11 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,41 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 липня встановлено на такому рівні: 32,4107 гривень за євро (-0,1120 грн). При цьому курс євро на 2 липня становить 32,5227 гривень за євро.

Курс євро впав після дводенного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знизився після дводенного зростання.

Курс євро впав після дводенного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 32,46 гривень за євро.. Курс євро в покупці становить 32,44 гривень за євро.

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