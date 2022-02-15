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Курс евро упал до 32 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,02 гривен за евро. Это на 30 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,0283 гривен за евро (-0,2981 грн). При этом курс евро на 15 февраля составляет 32,3264 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро снизился после резкого роста накануне.

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже снизился на 31 копейку до 31,96 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,94 гривен за евро.

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