Курс доллара резко снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 15 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 28 копеек до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 31 копейку до 31,96 гривен за евро.