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Курс доллара резко снизился на межбанке

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 17:05
Курс доллара резко снизился на межбанке Фото: курс доллара упал на 28 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 15 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 28 копеек до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 31 копейку до 31,96 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2100 - 28,2300 грн/доллар, евро 31,9450 - 31,9648 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3724 грн/рубль.

Курс доллара резко снизился на межбанке

Напомним, 14 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,4950 - 28,5150 грн/доллар, евро 32,2534 - 32,2761 грн/евро, российский рубль 0,3719 - 0,3725 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс упал на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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