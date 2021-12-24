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Курс евро снизился после трехдневного роста

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,81 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 декабря установлен на таком уровне: 30,8196 гривен за евро (-0,0254 грн). При этом курс евро на 24 декабря составляет 30,845 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста в течение трех дней подряд.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,86 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,83 гривен за евро.

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