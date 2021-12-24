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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 17:10
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 24 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,86 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2400 - 27,2600 грн/доллар, евро 30,8384 - 30,8610 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, 23 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2100 - 27,2300 грн/доллар, евро 30,7690 - 30,7916 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3706 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар. Курс упал на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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