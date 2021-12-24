Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 24 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,86 гривен за евро.