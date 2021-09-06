Курс евро снижается второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,80 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 7 сентября установлен на таком уровне: 31,8063 гривен за евро (-0,1621 грн). При этом курс евро на 6 сентября составляет 31,9684 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро падает второй день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 31,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,76 гривен за евро.