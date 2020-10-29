Курс евро снижается второй день подряд после трехлетнего максимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,29 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 октября установлен на таком уровне: 33,2984 гривен за евро (-0,0149 грн). При этом курс евро на 29 октября составляет 33,3133 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро второй день подряд после достижения два дня назад максимума почти за три года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,23 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,22 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 28,4383 гривен за 1 доллар (+0,0394 грн). При этом курс доллара на 29 октября составляет 28,3989 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.