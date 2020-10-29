Курс євро знижується другий день поспіль після трирічного максимуму

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,29 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 33,2984 гривень за євро (-0,0149 грн). При цьому курс євро на 29 жовтня становить 33,3133 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро другий день поспіль після досягнення два дні тому максимуму майже за три роки.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 33,23 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,22 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 28,4383 гривень за 1 долар (+0,0394 грн). При цьому курс долара на 29 жовтня становить 28,3989 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.