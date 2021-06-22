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Курс евро резко вырос после падения до минимума за 10 месяцев

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 июня установлен на таком уровне: 32,467 гривен за евро (+0,1788 грн). При этом курс евро на 22 июня составляет 32,2882 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после того, как накануне он упал до минимума с августа прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 32,53 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,51 гривен за евро.

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