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Курс євро різко виріс після падіння до мінімуму за 10 місяців

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,46 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 червня встановлено на такому рівні: 32,467 гривень за євро (+0,1788 грн). При цьому курс євро на 22 червня становить 32,2882 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму з серпня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,53 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,51 гривень за євро.

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