Курс євро різко виріс після падіння до мінімуму за 10 місяців

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,46 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 23 червня встановлено на такому рівні: 32,467 гривень за євро (+0,1788 грн). При цьому курс євро на 22 червня становить 32,2882 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму з серпня минулого року.

Скріншот (bank.gov.ua)