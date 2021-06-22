Курс євро різко виріс після падіння до мінімуму за 10 місяців
Фото: курс євро виріс на 18 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,46 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 23 червня встановлено на такому рівні: 32,467 гривень за євро (+0,1788 грн). При цьому курс євро на 22 червня становить 32,2882 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму з серпня минулого року.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,53 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,51 гривень за євро.