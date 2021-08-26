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Курс евро растет второй день подряд после падения до годового минимума

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,51 гривен за евро. Это на 17 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 августа установлен на таком уровне: 31,5121 гривен за евро (+0,1683 грн). При этом курс евро на 27 августа составляет 31,3438 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд после падения до годового минимума.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 31,55 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,53 гривен за евро.

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