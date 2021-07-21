Курс евро растет второй день подряд после падения до годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 июля 2021 года установил курс евро на уровне 32,06 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс растет второй день подряд после падения до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,6719 гривен за евро.

Официальный курс евро на 22 июля установлен на таком уровне: 32,0607 гривен за евро (+0,0031 грн). При этом курс евро на 21 июля составляет 32,0344 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,11 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,09 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, в июле снижение курса доллара и евро к гривне продолжится. С высокой вероятностью евро продолжить дешеветь по отношению к доллару, а значит, он снизится к гривне сильнее американской валюты.