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Курс доллара перешел к росту на межбанке

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Украина, Среда 21 июля 2021 17:06
Курс доллара перешел к росту на межбанке Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 21 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 32,11 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2300 - 27,2500 грн/доллар, евро 32,0905 - 32,1141 грн/евро, российский рубль 0,3672 - 0,3675 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 20 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 32,0089 - 32,0324 грн/евро, российский рубль 0,3648 - 0,3652 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара растет второй день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 27,2405 гривен за 1 доллар (+0,02 грн). При этом курс доллара на 21 июля составляет 27,2205 гривен за 1 доллар.

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