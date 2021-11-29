Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,64 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 30 ноября установлен на таком уровне: 30,6481 гривен за евро (+0,0729 грн). При этом курс евро на 29 ноября составляет 30,5752 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,70 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,68 гривен за евро.