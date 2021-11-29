Курс доллара продолжил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 29 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,70 гривен за евро.