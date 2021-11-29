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Курс доллара продолжил рост на межбанке

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 17:44
Курс доллара продолжил рост на межбанке Фото: курс доллара на межбанке закрепился выше 27 гривен (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 29 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 13 копеек до 27,27 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,6835 - 30,7060 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Напомним, 26 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1200 - 27,1400 грн/доллар, евро 30,6266 - 30,6492 грн/евро, российский рубль 0,3597 - 0,3602 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара обновил пятимесячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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