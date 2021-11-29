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Курс евро растет третий день подряд

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 17:58
Курс евро растет третий день подряд Фото: курс евро вырос на 7 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,64 гривен за евро. Это на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 ноября установлен на таком уровне: 30,6481 гривен за евро (+0,0729 грн). При этом курс евро на 29 ноября составляет 30,5752 гривен за евро.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро растет третий день подряд.

Курс евро растет третий день подряд

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,70 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,68 гривен за евро.

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