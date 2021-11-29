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Курс євро зростає третій день поспіль

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 17:58
Курс євро зростає третій день поспіль Фото: курс євро виріс на 7 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 30,64 гривень за євро. Це на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 Листопада встановлено на такому рівні: 30,6481 гривень за євро (+0,0729 грн). При цьому курс євро на 29 листопада становить 30,5752 гривень за євро.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро зростає третій день поспіль.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 6 копійок до 30,70 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 30,68 гривень за євро.

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