Курс евро снова поднялся выше 32 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 32,14 гривен за евро. Это на 26 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 3 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 32,1419 гривен за евро (+0,2544 грн). При этом курс евро на 2 февраля составляет 31,8875 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро растет второй день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 31,99 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,97 гривен за евро.