Курс євро перейшов до зростання після триденного падіння

Фото: курс євро перейшов до зростання (Pіxabay)

Національний банк України (НБУ) на 3 листопада 2020 року підвищив курс євро до позначки 33,29 гривень за євро. Це на чотири копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 листопада встановлено на такому рівні: 33,2917 гривень за євро (+ 0,0442 грн). При цьому курс євро на 2 листопада становив 33,2475 гривень за євро.

Фото: курси валют на 3 листопада

Відзначимо, курс євро знову почав зростати після триденного падіння. А до цього минулого тижня він досяг 33,55 гривень - максимальних позначок за майже три роки. Вище курс був 19 лютого 2018 року - 33,64 гривень за долар.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу сьогодні виріс до 33,29 гривень, додавши по ходу торгів 10 копійок.

Курс долара

Нацбанк на 3 листопада 2020 року встановив офіційний курс на позначці 28,58 гривень за долар, тим самим оновивши дворічний максимум.

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада встановлено на такому рівні: 28,5827 гривень за 1 долар (+0,0132 грн). При цьому курс на 2 листопада становив 28,4507 гривень за 1 долар.

Це вище за максимальні значення більш ніж за два роки. При цьому курс американської валюти знаходиться в декількох копійках від рекордних показників трирічної давнини.