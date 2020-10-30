Курс евро падает третий день подряд после трехлетнего максимума

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта дешевеет после максимума с февраля 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,24 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 ноября установлен на таком уровне: 33,2475 гривен за евро (-0,0509 грн). При этом курс евро на 30 октября составляет 33,2984 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро третий день подряд после достижения на этой неделе максимума почти за три года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,30 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,27 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на таком уровне: 28,4507 гривен за 1 доллар (+0,0124 грн). При этом курс доллара на 30 октября составляет 28,4383 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.