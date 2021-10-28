Курс евро падает второй день подряд
Фото: курс евро упал на 14 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,50 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 29 октября установлен на таком уровне: 30,5032 гривен за евро (-0,1415 грн). При этом курс евро на 28 октября составляет 30,6447 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро снижается второй день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,70 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,68 гривен за евро.