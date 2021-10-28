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Курс доллара снизился на межбанке

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Украина, Четверг 28 октября 2021 17:21
Курс доллара снизился на межбанке Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 28 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,34 гривен за доллар, курс в покупке до 26,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3200 - 26,3400 грн/доллар, евро 30,6812 - 30,7045 грн/евро, российский рубль 0,3753 - 0,3757 грн/рубль.

Курс доллара снизился на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 27 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3500 - 26,3700 грн/доллар, евро 30,6055 - 30,6287 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3755 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,32 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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