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Курс евро падает второй день подряд

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 17:42
Курс евро падает второй день подряд Фото: курс евро упал на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,36 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 августа установлен на таком уровне: 31,3633 гривен за евро (-0,0345 грн). При этом курс евро на 16 августа составляет 31,3978 гривен за евро.

Курс евро падает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро падает второй день подряд.

Курс евро падает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,50 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,47 гривен за евро.

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