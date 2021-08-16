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Курс євро падає другий день поспіль

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Україна, Понеділок 16 серпня 2021 17:42
Курс євро падає другий день поспіль Фото: курс євро впав на 3 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 17 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,36 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 серпня встановлено на такому рівні: 31,3633 гривень за євро (-0,0345 грн). При цьому курс євро на 16 серпня становить 31,3978 гривень за євро.

Курс євро падає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро падає другий день поспіль.

Курс євро падає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 13 копійок до 31,50 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,47 гривень за євро.

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