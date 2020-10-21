Курс евро обновил максимум почти за три года

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,53 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 октября установлен на таком уровне: 33,5312 гривен за евро (+0,0268 грн). При этом курс евро на 21 октября составляет 33,5044 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 19 февраля 2018 года - 33,64 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже не изменился - 33,51 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,49 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 28,2737 гривен за 1 доллар (-0,097 грн). При этом курс доллара на 21 октября составляет 28,3707 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после роста на прошлой неделе.